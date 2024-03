Van Marwijk: "Nicht die beste Generation" in Deutschland

Der frühere Bondscoach Bert van Marwijk sieht in der deutschen Nationalmannschaft zurzeit ein Qualitätsproblem. „Man muss sich eingestehen, nicht die allerbeste Mannschaft zu haben“, sagte der 71-Jährige im Interview mit der Funke Mediengruppe vor dem Duell der DFB-Auswahl mit den Niederlanden am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Frankfurt.