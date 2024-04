Böse Überraschungen im Sticker-Album für die EM 2024

DFB-Wappen nicht im aktuellen Album zu finden

Hauptursächlich dafür sind Rechtefragen, die Panini und Nachfolger Topps betreffen. So dürfen, wie der Schweizer Blick berichtet, die Wappen der großen Nationalverbände Deutschland, England, Frankreich und Italien nicht in dem aktuellen Album verwendet werden, weil die Rechte weiterhin bei Panini liegen.

Lewandowski und Co. nach Hannover

Lewandowski und Co. nach Hannover

Sind diese optischen Änderungen noch relativ einfach zu bewerkstelligen, stellten sich für den neuen Partner der UEFA in anderer Hinsicht gravierendere Probleme.

Mbappé und Neuer können nicht gesammelt werden

Da sie ihre Bildrechte nicht abtraten, fehlen in dem Heft die Fotos von Superstars wie Kylian Mbappé, Toni Kroos und Manuel Neuer. Auch das Konterfei von Deutschlands Hoffnungsträger Florian Wirtz suchen die Sammel-Fans vergeblich.

Außerdem auffällig in der deutschen Mannschaft: Mit Antonio Rüdiger, Jonathan Tah und Marc-André ter Stegen fehlen drei weitere Spieler im Heft von Topps. Dafür ist Mario Götze aufgelistet, obwohl der WM-Held von 2014 seit über einem Jahr kein Länderspiel mehr absolviert hat.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Die Auswahl der Spieler ruft auch in England Unverständnis hervor. „Irgendjemand bei Topps macht sich über uns lustig. Wie kann Luke Thomas ein Stickerbild für die Euro bekommen?“, fragt ein User. Linksverteidiger Thomas spielt derzeit beim FC Middlesbrough in der zweiten englischen Liga und hat noch kein A-Länderspiel bestritten.

Auch Luxemburg im Topps-Heft dabei

Ebenfalls verwunderlich ist, dass neben den 24 qualifizierten Teams auch die neun Mannschaften abgebildet werden, die sich in den Playoffs nicht durchsetzen konnten. Der Grund hierfür ist ein zeitlicher.

Weil die Produktion bereits vor den Entscheidungsspielen begonnen hatte, konnte auf deren Ausgänge keine Rücksicht mehr genommen werden. So sind auch die ausgeschiedenen Mannschaften wie Luxemburg und Estland im Heft verewigt, wenn auch freilich nicht so prominent wie die zuvor schon qualifizierten Teilnehmer.

Hinzu kommen fünf Spezial-Bilder, inklusive Ball und Pokal, sowie die zehn Stadien, in denen in Deutschland gespielt wird. Am Ende des Albums können zehn Euro-Legenden eingeklebt werden.