EM 2024: Zweifel an Goretzka - "Gibt Einzelspieler mit anderem Rückenwind"

Hat Leon Goretzka vom FC Bayern mit seinem Auftritt beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg noch einmal Werbung in eigener Sache betreiben können, was eine Nominierung für das deutsche Aufgebot für die Europameisterschaft betrifft?

„Es gibt im Moment Einzelspieler, die mit einem anderen Rückenwind da rangehen würden“, erklärte der frühere Bundesliga-Profi (Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln) in der Sendung „Blickpunkt Sport“ im Bayerischen Rundfunk .

Broich begrüßt Schlotterbeck-Nominierung

Der 43-Jährige, bei der EURO 2024 als ARD-Experte im Einsatz, räumte indes ein, dass Goretzka in den vergangenen Wochen aufsteigende Form bewiesen hätte. So erzielte der in der Nationalmannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt verschmähte Bayern-Star gegen Wolfsburg den zweiten Treffer.