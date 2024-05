EM 2024: Spiele & Teams Gruppe B mit Italien, Spanien, Kroatien

Der amtierende Europameister Italien stolperte durch die Qualifikation. Punktgleich mit der Ukraine auf Rang zwei ging die Squadra Azzurra in Gruppe C ins Ziel. Im direkten Duell am letzten Spieltag zitterte sich die Mannschaft von Luciano Spalletti mit einem 0:0 zur EM. (Alles zum Public Viewing bei der EM)