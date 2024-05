EM 2024: Spaniens EM-Kader mit zwei Bundesliga-Stars

Double-Gewinner Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen und Dani Olmo von RB Leipzig stehen im vorläufigen spanischen Aufgebot für die Endrunde der Fußball-EM in Deutschland (14. Juni bis 14. Juli). Nationaltrainer Luis de la Fuente nominierte am Montag unter dem Motto „#aporlacuarta“ (der vierte Titel) zunächst 29 Spieler, die Reduzierung auf 26 Spieler soll nach dem letzten Testspiel am 8. Juni gegen Nordirland stattfinden. Grimaldo hat erst ein Länderspiel für die Rote Furie bestritten.