Bahn-Wirbel! Lahm mittendrin - Fan-Spott für Image-Offensive

So musste Celia Sasic allein vor der Kamera Rede und Antwort stehen. „Er müsste irgendwo in der Nähe von Solingen hängen, also von daher drücken wir die Daumen“, witzelte die EM-Botschafterin über Lahm.

DB entschuldigt sich bei Lahm

Schon während der ersten EM-Tage hatten Fans mehrfach Kritik an den Zuständen bei der An- und Abreise zu den Stadien geübt.

Dabei hatte die DB erst vor kurzem versucht, Werbung in eigener Sache zu betreiben: „Nehmt euch in Acht, die Gündobahn kommt!“, hieß es bei X über den Account dbpersonenverkehr in Anlehnung an das rasante Spiel von DFB-Team-Kapitän Ilkay Gündogan.