EM 2024: Irres Comeback! Ukraine jubelt spät und wahrt Hoffnungen auf die K.o.-Phase

Was für ein Comeback: Die Ukraine meldet sich eindrucksvoll zurück und wahrt die Hoffnung auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Was für ein Comeback: Die Ukraine meldet sich eindrucksvoll zurück und wahrt die Hoffnung auf den Einzug in die K.o.-Phase.

Ivan Schranz hatte die Slowaken in der 17. Minute in Führung gebracht. Mykola Shaparenko traf nach Wiederanpfiff zum 1:1-Ausgleich (54.), die Vorlage gab Arsenal-Star Oleksandr Zinchenko. Roman Yaremchuk vollendete das Comeback und schoss die Ukrainer nach einem fabelhaft ausgespielten Konter zum Sieg (80.).

Siegtorschütze Roman Yaremchuk sank auf die Knie und hämmerte mit den Fäusten auf den Rasen, die Mitspieler kamen schreiend angerannt, um den Super-Joker in ihre Arme zu schließen. Viele Fans hatten Tränen in den Augen, ihre Gesänge verursachten in Düsseldorf selbst bei neutralen Zuschauern Gänsehaut. Auf ihrer emotionalen EM-Mission, die so weit über den Sport hinausweist, haben die Ukrainer eine mentale Blockade gelöst und träumen vom Achtelfinale.