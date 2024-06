Wontorra-Zoff schlägt hohe Wellen

Eine flapsige Bemerkung über ein bekanntes Social-Media-Phänomen hat Moderatorin Laura Wontorra auch international in die Schlagzeilen gebracht: Über den Stunk zwischen Wontorra und Ivana Knöll - besser bekannt als Miss Kroatien - berichten inzwischen auch diverse englische Boulevard-Medien.

„Der sexyste Fan der WM Ivana Knoll liefert sich einen wütenden Streit mit TV-Moderatorin Laura Wontorra“, titelte am Montag die Sun, auch das ähnlich große Massenmedium Daily Mail thematisiert den Ärger und schreibt von einer „bizarren Tirade“ Knölls. Auch in anderen Ländern berichten größere Medien, natürlich auch in Knolls Heimat Kroatien, wo etwa die auflagenstärkste Zeitung 24 Sata einen Artikel veröffentlicht hat.