WM 2022: "Miss Kroatien" enthüllt Chat-Nachrichten mit Fußballern - Ivana Knöll verrät pikante Details

In einem Interview mit Barstool Sports gab die Kroatin pikante Details preis. So hätten ihr mehrere Spieler der teilnehmenden Nationen während des Turniers private Nachrichten geschickt: „Ja! Ich erinnere mich, dass einige Spieler Nachrichten schickten wie ‚Wie geht es dir, bla, bla, bla, bla‘“, erklärte Knöll. „Einige der Spieler haben sich am Tag vor dem Spiel für morgen entschuldigt. Ich habe nicht geantwortet, bis sie verloren haben!“ Die Namen der Fußballer wollte sie dabei jedoch nicht nennen.