„Der beste Linksverteidiger der EM?“

Spanien zeigt einen dominanten Auftritt gegen Italien und jubelt über das vorzeitige Erreichen des Achtelfinales. Ein Spieler, der Leverkusen-Star Alejandro Grimaldo in den Schatten stellt, wird besonders gefeiert.

Cucurella sei im Angriff nicht zu stoppen gewesen und in der Verteidigung eine Mauer, fuhr die Sportzeitung fort: „Der geborene Ballgewinner und Gefahrenverursacher“. In Zahlen gesprochen, glänzte der Mann vom FC Chelsea beim 1:0 gegen Italien mit einer Passquote von 98 Prozent und gewann fast 80 Prozent seiner Zweikämpfe.

Cucurellas Aufstieg überraschend

Cucurellas Spiel sei daher, so die Marca , die perfekte Mischung aus Ex-Real-Star Marcelo und dem aktuellen Madrid-Profi Ferland Mendy. Die Sportzeitung warf sogar die Frage auf: „Was, wenn wir den besten Linksverteidiger der EM vor uns haben?“

Dabei ist Cucurellas plötzlicher Aufstieg in der spanischen Nationalmannschaft durchaus überraschend. Nationaltrainer Luis de la Fuente berief den Chelsea-Profi, der bei FC Barcelona ausgebildet wurde, erst im März wieder in den Kader. Sein bis dato einziges Länderspiel hatte Cucurella im Sommer 2021 absolviert.

In den beiden abschließenden Testspielen vor der EM hatte De la Fuente den Schlüsselspieler der Werkself noch jeweils 45 Minuten pro Partie eingesetzt.

Doch bei dem Turnier in Deutschland bleibt Grimaldo bislang nur die Zuschauerrolle. Angesichts der Glanzleistungen von Cucurella in den ersten beiden Gruppenspielen dürfte sich der Nationalcoach in seiner Entscheidung aber bestätigt fühlen.