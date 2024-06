Der neue Odonkor! DFB-Spieler drängt in Startelf

Der Fernsehkommentar dürfte dem einen oder anderen Fan noch im Ohr liegen: „Jetzt vielleicht nochmal … Odonkor … und jetzt ist es da. Oliver Neuville.“ Deutschland geht bei der Heim-WM 2006 in der Nachspielzeit gegen Polen in Führung – der Grundstein für das emotionale Sommermärchen. Beide Hauptbeteiligten kamen damals von der Bank.

DFB-Star Raum macht´s wie Odonkor

„Ich war acht Jahre alt, war in Garten bei Freunden oder bei uns im Hof zuhause. Das war mein erstes großes Turnier“, erinnerte sich Raum an den Odonkor-Moment vor 18 Jahren und weiter:

DFB-Stürmer Füllkrug lobt „Waffe“ Raum: „Wahnsinns-Flanke“

Raum auf Füllkrug, Kopfball, Tor! Das ist keine völlige Neuigkeit. Denn im Training in Herzogenaurach gab es genau diesen Ablauf zuhauf, wie Raum nach der Partie verriet: „In jedem Training gibt es am Ende einen Flanken-Rundlauf, wo sich der Fülle immer wieder über Flanken von mir freut. Der spielt da die Bälle immer mit Absicht zu mir raus. […] Harte Arbeit zahlt sich eben aus.“

Leipzig-Profi Raum meldet DFB-Startelf-Ambitionen an

Denn lange fiel es der DFB-Elf gegen aggressive Schweizer schwer, zielführende Lösungen zu finden. Mit seiner Art und Weise, meldet Raum Ambitionen an die Startelf an. Gerade weil Maximilian Mittelstädt ( SPORT1 -Note: 5 ) nicht überzeugen konnte.

„Jeder, der sagt, er hat nicht Bock von Anfang an aufzulaufen, können wir nach Hause schicken. Natürlich will man immer spielen. Ich glaube, am Ende ist wichtig, dass wir es dem Trainer so schwer wie möglich machen. Am Ende kennen wir aber alle unsere Rollen“, meinte der Leipziger.