EM 2024: DFB-Noten: Einmal Note 5 - zwei Wechsel ändern alles

von Stefan Kumberger , Manfred Sedlbauer 23.06.2024 • 23:29 Uhr Deutschland kann erstmals bei der EM nicht überzeugen, für den Gruppensieg reicht es trotzdem. Zwei Reservisten spielen sich ins Rampenlicht, einer fällt deutlich ab. Die Einzelkritik der deutschen Mannschaft.

An die Leistungen gegen Schottland und Ungarn kann das DFB-Team nicht anknüpfen, auch der Spielpraxis ist maximal unglücklich aus deutscher Sicht mit einigen strittigen Schiedsrichterentscheidungen.

Fast durch die Bank blieben die Leistungsträger hinter den Erwartungen zurück. Ein Spieler fiel deutlich ab. Erst die Einwechslungen brachten Schwung in die Partie.

Die SPORT1-Einzelkritik der DFB-Stars.

Neuer grandios - Mittelstädt wackelt

MANUEL NEUER: Erst kaum geprüft, dann beim Gegentreffer machtlos. Tauschte sich regelmäßig mit Bundestrainer Julian Nagelsmann aus. Musste keine ganz großen Paraden auspacken, zeigte sich im Aufbau manchmal sorglos und brachte unter anderem Rüdiger unnötig in Bedrängnis. Rettete kurz vor Schluss grandios gegen Xhaka. SPORT1-Note: 2,5

JOSHUA KIMMICH: Vollbrachte zu Beginn keine Wunderdinge, der Ball war bei ihm aber meistens gut aufgehoben. Beim 0:1 stimmte auch bei ihm die Zuordnung nicht richtig. In der zweiten Halbzeit häuften sich auch bei ihm die Fehler. SPORT1-Note: 3,5

JONATHAN TAH: Holte sich mit einer ungestümen Aktion die gelbe Karte ab und ist damit im Achtelfinale gesperrt. Auch nach der Pause manchmal etwas zaghaft unterwegs, kam aber wieder besser in die Partie. Konnte mit dem Schweizer Tempo bei Kontern nicht immer ganz mithalten und wurde in 62. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

ANTONIO RÜDIGER: Ließ beim ersten Gegentreffer Freuler entwischen, der sorgenfrei für Ndoye auflegen konnte. Bei seinem Kopfball in der 41. Minute wollte er den Ball so sehr nach unten drücken, dass er sich fast selbst auf die Füße köpfte. Wirkte sehr unzufrieden und strahlte nicht die gewohnte Sicherheit aus. SPORT1-Note: 4

MAXIMILIAN MITTELSTÄDT: Begann die Partie sehr intensiv mit kernigen Zweikämpfen, konnte aber so manchen Wackler nicht vermeiden. Auf gute Aktionen folgten genauso viele Patzer. Agierte in einigen Offensivaktion sehr unglücklich. Wurde in der 62. Minute ausgewechselt. Ein gebrauchter Tag für den VfB-Profi. SPORT1-Note: 5

Mittelstädt konnte gegen die Schweiz nicht überzeugen

ROBERT ANDRICH: Fungierte in der Anfangsphase teilweise als zweiter Ballverteiler neben Toni Kroos. Hatte bei seinem Treffer erst Glück, dass Yann Sommer patzte und dann Pech, weil das Tor wegen eines Musiala-Fouls nicht zählte. Ließ den Schweizern erstaunlich oft so manche Lücke offen. Wurde in der 65. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 4

TONI KROOS: Hatte es gegen die giftigen Schweizer nicht so leicht wie noch gegen die Schotten und Ungarn, daher auch nicht so dominant wie in den vergangenen Partien. Auch im Abschluss mit großer Streuung. Sogar einige Fehlpässe unterliefen dem Routinier. SPORT1-Note: 4

JAMAL MUSIALA: Machte mit seinem Foul den vermeintlichen Treffer zum 1:0 durch Andrich zunichte. Versuchte viel, verhedderte sich aber zu oft in der Schweizer Defensive. Nahm sich nach der Pause eine kreative Pause, ehe er wieder präsenter wurde. In der 76. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

ILKAY GÜNDOGAN: Fand sich zu Beginn immer wieder in der Mittelstürmerposition wieder. Wurde von seinen Kollegen merklich gesucht. So mancher Pass nach vorne gelang ihm nicht mehr so leicht wie zuletzt. Auch im Abschluss ohne echten Punch. SPORT1-Note: 4

FLORIAN WIRTZ: Wirkte ein wenig überrascht von der harten Gangart der Schweizer. Konnte in der ersten Halbzeit keinen magischen Wirtz-Moment kreieren. Nach der Pause deutlich verbessert. Bediente in der 50. Minute Musiala zauberhaft, doch ein Treffer wurde daraus nicht. In der Folge bemüht, aber ohne große Ideen. Wurde in der 76. Minute ausgewechselt. SPORT1-Note: 3,5

Havertz weitgehend unsichtbar - Beier belebend

KAI HAVERTZ: Hatte per Kopf nach ein bisschen mehr als zwei Minuten die erste gute Chance für die DFB-Elf. Danach aber weitgehend unsichtbar. Erst nach über einer Stunde wieder agiler und mit einigen Gelegenheiten – vor allem per Kopf. Erfolg hatte er dabei nicht. SPORT1-Note: 4

DAVID RAUM: Kam in der 62. Minute für Mittelstädt ins Spiel und feuerte gleich kurz danach einen ersten Fernschuss aufs gegnerische Tor ab. Danach durchaus ein Aktivposten, der keinen Ball verloren gab. Die Flanke zum Ausgleich kam von ihm mustergültig. SPORT1-Note: 2

NICO SCHLOTTERBECK: Durfte ab der 62. Minute für Tah ran. Machte seine Aufgabe seriös und ohne große Fehler. SPORT1-Note: 3

MAXIMILIAN BEIER: Wurde in der 65. Minute eingewechselt und sorgte für echte Belebung im deutschen Spiel. Wurde im Schweizer Strafraum umgerissen, bekam aber keinen Strafstoß zuerkannt. Empfahl sich für weitere Kurzeinsätze. SPORT1-Note: 2,5

NICLAS FÜLLKRUG: Wurde erstaunlicherweise erst in der 76. Minute ins Spiel gebracht. Dabei merkte man ihm das Feuer und den Willen an. Der trieb ihn dann auch tatsächlich zum Ausgleich. Hat seine Aufgabe als Joker voll erfüllt, daher SPORT1-Note: 1