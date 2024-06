Deutschland fix im Achtelfinale: Das sind die möglichen Gegner

von SPORT1 20.06.2024 • 08:24 Uhr Den Einzug ins Achtelfinale hat sich die deutsche Nationalmannschaft vorzeitig gesichert. Doch wie geht es dann weiter?

Mit dem Sieg gegen Ungarn (2:0) hat die deutsche Nationalmannschaft bei der EM vorzeitig das Achtelfinale erreicht. Nach zwei Gruppenspielen steht die DFB-Elf mit sechs Punkten und 7:1 Toren an erster Stelle der Gruppe A.

Dazu kommt: Die Schweiz und Schottland trennten sich mit einem 1:1, sodass die Mannschaft von Julian Nagelsmann die Gruppenphase in jedem Fall als Erster oder Zweiter beenden wird. Den Gruppensieg könnte Deutschland dann im letzten Gruppenspiel gegen die Schweiz (Sonntag, ab 21 Uhr im LIVETICKER) perfekt machen.

Schließt die deutsche Mannschaft die Gruppenphase als Tabellenerster ab, trifft sie am 29. Juni in Dortmund auf den Zweiten der Gruppe C.

Achtelfinale: Diese Gegner sind für das DFB-Team möglich

Nach aktuellem Stand können Dänemark oder Slowenien auf dem zweiten Platz landen. Nach dem Auftaktsieg gegen Serbien führt England die Gruppe an, während die Serben die Schlusslichter sind. Aber da in Gruppe C bisher nur ein Spiel gespielt wurde, können sowohl England als auch Serbien die Gruppe noch auf dem zweiten Platz abschließen und Gegner für die DFB-Elf werden.

Auch als Gruppenzweiter müssen Toni Kroos und Co. am 29. Juni wieder ran. In dem Falle müssten sie im Olympiastadion in Berlin gegen den Zweiten der Gruppe B spielen. Gruppe B ist keine Geringere als die Hammergruppe mit Spanien, Kroatien, Italien und Albanien.

Aktuell liegt Europameister Italien auf dem zweiten Tabellenplatz. Aber auch in der Gruppe ist noch alles möglich und jede der vier Nationen könnte die Gruppenphase auf dem zweiten Platz abschließen.

Ilkay Gündogan (l.) und Toni Kroos (r.) nach dem Sieg gegen Ungarn