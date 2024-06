DFB-PK LIVE: Plötzlich Startelf bei EM? Das sagt Schlotterbeck

Zwei Tage vor dem deutschen Achtelfinale gegen Dänemark stellt sich Nico Schlotterbeck in einer Medienrunde den Fragen einiger Journalisten. Besonders interessant dabei: Der BVB-Verteidiger könnte selbst in die Startelf rücken. SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im Liveticker.

Antonio Rüdiger raus, Jonathan Tah raus - so könnte der Alptraum von Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (ab 21 Uhr im Liveticker) aussehen.

Während Rüdiger sich mit einer Muskelverletzung herumplagt und sein Einsatz weiter offen ist, wird Tah wegen einer Gelbsperre definitiv fehlen. Doch Ersatz steht bereit: Nicht nur Waldemar Anton, sondern auch Nico Schlotterbeck könnten in die DFB-Startelf rücken.

Letzterer stellt sich am Donnerstag ab 13.15 Uhr in einer Medienrunde in Herzogenaurach den Fragen der anwesenden Journalisten. Ist der BVB-Verteidiger bereit für die Startelf? SPORT1 begleitet die Pressekonferenz im LIVETICKER.