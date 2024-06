DFB-Team: "Was hat Goretzka Nagelsmann angetan?"

Nagelsmann verzichtet erneut auf Goretzka

Der Mittefeldspieler hat eine durchwachsene Saison beim deutschen Rekordmeister hinter sich. So kam er auch unter dem damaligen Bayern-Trainer Thomas Tuchel in wichtigen Spielen nicht zum Einsatz, wie beispielsweise im Halbfinal-Rückspiel bei Real Madrid. In den meisten Partien stand der 28-Jährige aber in der Startelf. Dass er nicht nachnominiert wurde, konnten auch viele SPORT1-User nicht verstehen.