EM 2024: Belgien gegen Rumänien heute live im TV, Stream und Ticker

In der Gruppe E wird am Samstag der 2. Spieltag komplettiert. Die als Mitfavorit gehandelten Belgier stehen gegen Rumänien bereits unter Druck. Hier können Sie das EM-Vorrundenspiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Am Samstag (22. Juni) komplettiert die Gruppe E bei der EM 2024 mit der Partie zwischen Belgien und Rumänien ihren 2. Spieltag. Anstoß ist um 21.00 Uhr in Köln. Das Spiel schließt den zweiten Spieltag der Europameisterschaft ab, bevor es am Sonntag mit dem 3. Spieltag weitergeht.