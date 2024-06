EM 2024: Zwei Lukaku-Tore aberkannt! VAR-Drama bei Belgien-Pleite gegen Slowakei

Bittere Blamage für Belgien - und Wut auf den VAR! Die Mannschaft von Domenico Tedesco hat sich zum Auftakt der EM einen üblen Patzer geleistet. Der „ewige“ Geheimfavorit unterlag der Slowakei überraschend mit 0:1 (0:1) - und steht vor dem zweiten Spiel in Gruppe E gegen die zum Auftakt erfolgreichen Rumänen am Samstag (21 Uhr) bereits enorm unter Druck. Gegen die Slowakei wurden den „Roten Teufeln“ gleich zwei Tore zurückgepfiffen.

Ivan Schranz (7.) schockte die Belgier in der Anfangsphase mit der Führung für den Außenseiter. Nach einem riskanten Pass von Jeremy Doku in den eigenen Sechzehner eroberte Schranz den Ball, legte per Hacke für Juraj Kucka auf. Dessen Abschluss parierte Koen Casteels zunächst, doch Schranz staubte aus spitzem Winkel ab.

Zwei Lukaku-Tore zählen nicht

Tedesco hadert: „Leider ist es heute passiert“

Belgien verpasst Blitzstart - Slowakei eiskalt

Vor 47.000 Zuschauern in Frankfurt machten die Belgier in ihrem ersten Endrunden-Duell mit der Slowakei zu Beginn mächtig Dampf. Lukaku hatte die frühe Führung auf dem Fuß, scheiterte aber am slowakischen Torwart Martin Dubravka (3.). Auch in den Minuten danach lag der Treffer für den Vize-Europameister von 1980, bei dem der angeschlagene Ex-Dortmunder Axel Witsel fehlte, in der Luft.