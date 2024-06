EM 2024: Bundestrainer Julian Nagelsmann übt Schiedsrichter-Kritik

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich in letzter Sekunde ein 1:1-Unentschieden gegen die Schweiz erkämpft und somit den Sieg in der Gruppe A ergattert. Julian Nagelsmann gab sich nach der Partie zufrieden und befand, man habe sogar noch besser als gegen Ungarn (Endstand: 2:0) gespielt. Mit der Schiedsrichterleistung von Daniele Orsato ist er hingegen weniger zufrieden.

„Eine richtig klare Linie habe ich nicht gesehen“, sagte er in der ARD . Vor allem über einen ausgebliebenen Elfmeterpfiff ärgert er sich: „Kai Havertz muss einen klaren Elfmeter kriegen, aber fällt nicht. Das war ein klarer Elfer, aber er fällt nicht, weil er fair sein will.“

Auch der eingewechselte Maximilian Baier hätte einen Elfmeter zugesprochen bekommen können. „In meinen Augen ist es schon ein Elfmeter“, der Mainzer Silvan Widmer verhindere schließlich einen freien Schuss. Eine klare Fehlentscheidung sei es aber nicht. „Alles in Ordnung.“

Größer war da schon der Ärger über die Gelbe Karte gegen Jonathan Tah (38.). Der Leverkusener fehlt dem DFB-Team damit im Achtelfinale , nachdem er bereits im Eröffnungsspiel gegen Schottland verwarnt worden war. „Ich fand die Gelbe Karte hart! Der Jona ist vor ihm am Ball und ein bisschen aggressiver im Zweikampf. Es ist vielleicht gefährliches Spiel, weiß ich nicht.“

„Kein wirkliches Foul“ bei Andrich-Treffer

Robert Andrich hatte per Distanzschuss getroffen, Orsato ahndete jedoch nach Ansicht der VAR-Bilder ein Foulspiel von Jamal Musiala in der Entstehung des Treffers.

"Hab da Connections": Schweinsteiger bietet Nagelsmann Hilfe an

„Das ist jetzt kein wirkliches Foul. Der Kontakt kommt klar nach einem kontrollierten Ball und der Jamal rutscht noch ein bisschen in die Aktion“, so Nagelsmanns Urteil. Musiala habe sein Bein nicht gestreckt. „Wenn man die ganze Situation, oder Dynamik sieht, dann klar: Vielleicht. Ich finde aber nicht, dass man es abpfeifen muss.“

Schweinsteiger: „In England hätte man das nicht gepfiffen“

ARD-Experte Bastian Schweinsteiger pflichtete ihm bei. In England wäre eine solche Aktion niemals abgepfiffen worden. „Du siehst es an den Reaktionen der Schweizer, sofort alle die Hände hoch. Das ist ein Zeichen an den Schiedsrichter.“