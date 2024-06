EM 2024: "Da brauchen wir eben diese Hilfe..." - Brych bewertet VAR-Aufreger

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft steht nach einem 2:0-Sieg gegen Dänemark im Viertelfinale der Europameisterschaft . Begleitet wurde die Partie von gleich mehreren VAR-Entscheidungen. So wurde beispielsweise ein vermeintliches Tor der Dänen nach einem VAR-Eingriff zurückgenommen, im Gegenzug wiederum bekam das DFB-Team nach einem Eingriff des Video Assistant Referee einen Elfmeter zugesprochen, der in der deutschen Führung mündete.

Kein leichter Arbeitstag für Schiedsrichter Michael Oliver und den Videoassistenten, die Dänen wurden nach Abpfiff jedenfalls deutlich. Aber auch Deutschland wurde ein frühes Tor aberkannt. Am Sonntagvormittag nahm Felix Brych zu den Aufregerszenen Stellung.

Schweres Spiel für den Schiedsrichter

„Da brauchen wir eben diese Hilfe, die hat der Schiedsrichter in Anspruch genommen, am Ende war alles richtig, auch wenn es für Dänemark bitter ist, es war alles korrekt. Es war ein brutal schweres Spiel, auch mit dieser Unterbrechung und dem Gewitter und das die Mannschaften in die Kabine mussten. Dazu musste sehr viel kommuniziert werden – die Anforderungen waren richtig hoch, dafür hat er es richtig gut gemacht.“