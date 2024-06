EM 2024: Eine Fußball-Großmacht hat sich neu erfunden

Kein Tiki-Taka, weniger Ballbesitz

Doch mit dem Fußball, den Xavi, Andres Iniesta & Co. damals spielten, hat der aktuelle Spielstil unter dem früheren U19- und U21-Nationalcoach Luis de la Fuente nur noch wenig zu tun: Dies zeigte sich gegen Kroatien alleine schon am Ballbesitzanteil von 47 Prozent. In der ersten Hälfte, in der alle drei Tore für Spanien zustande kamen, waren es sogar nur 43 Prozent.