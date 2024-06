EM 2024: Deshalb arbeitet der 96-Arzt für die Türkei

Damit es den 24 Teams bei der EM in Deutschland an nichts fehlt, hat sich die UEFA auf alle Eventualitäten vorbereitet. Dazu gehört auch ein Experte für alle medizinische Fragen.

96-Arzt steht Calhanoglu und Co. zur Verfügung

Das türkische Team war am Dienstagabend in Hannover gelandet und hatte anschließend sein EM-Quartier im Hotel „Fuchsbachtal“ in Barsinghausen. bezogen. Zum Auftakt spielt die Türkei am 18. Juni in Dortmund gegen den EM-Debütanten Georgien. (Alle Infos rund um das türkische Team)