Türkei bei der EM 2024: Kader, Trikot, Gruppe, Spiele, Stadien

Die türkische Nationalmannschaft startet mit großen Hoffnungen in die EM 2024 in Deutschland. Kader, Gruppenspiele, Stadien: SPORT1 hat alle Infos zur Türkei im Überblick.

Die Türkei nimmt zum sechsten Teil an einer Europameisterschaft teil. Bei der EM in Deutschland agiert die türkische Nationalmannschaft von Trainer Vincenzo Montella in der Gruppe F . Dort trifft sie in der Gruppenphase auf Portugal, Georgien und Tschechien. (Alle Europameister der Geschichte)

So können Sie die Türkei bei der EM 2024 live im TV und Stream verfolgen:

Real-Supertalent Güler und Bundesliga-Power im EM-Kader

Coach Montella hat in seinen vorläufigen Kader n ach dem Kreuzbandriss von Ozan Kabak (TSG Hoffenheim) mit Salih Özcan (Borussia Dortmund) nur einen Bundesliga-Profi nominiert. Zudem stehen mit Bundesliga-Vergangenheit Caglar Söyüncü (ehemals SC Freiburg), Onur Bulut (ehemals VfL Bochum), Mehmet Aydin (ehemals FC Schalke 04), Hakan Çalhanoglu (ehemals Bayer Leverkusen & Hamburger SV) und Cenk Tosun (ehemals Eintracht Frankfurt) im Kader. Darüber hinaus ist auch Juwel Arda Güler dabei. Der 19 Jahre alte Offensivspieler wechselte im Sommer 2023 zu Real Madrid und absolvierte in der laufenden Saison zehn Partien für die Königlichen und erzielte dabei sechs Treffer. Eine Verletzung bremste Güler lange Zeit aus.

In welchen Stadien spielt die Türkei?

Die türkische Nationalmannschaft bestreitet ihr Auftaktspiel am 18. Juni gegen Georgien im Signal-Iduna-Park in Dortmund. Das zweite Spiel am 22. Juni gegen Portugal steigt ebenfalls im Dortmunder Stadion. Das dritte Gruppenspiel geht gegen Tschechien und findet am 26. Juni im Volksparkstadion in Hamburg statt. (Alle EM-Stadien im Überblick)