EM 2024: Deutschland - Schweiz heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Die deutsche Nationalmannschaft will im EM-Vorrundenfinale gegen die Schweiz heute den Gruppensieg klarmachen. Ganz egal, was das für den weiteren Turnierverlauf bedeuten könnte.

„Wir wollen Erster werden, das ist wichtig“, betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann vor dem Duell (21 Uhr) mit dem wohl härtesten Gegner vor Beginn der K.o.-Phase. Nach zwei Siegen gegen Schottland und Ungarn will das DFB-Team im Flow bleiben.

Schon ein Punkt würde der DFB-Auswahl für den anvisierten Gruppensieg genügen - und den Spielern eine Prämie von 50.000 Euro bescheren. Allerdings droht dann schon im Viertelfinale ein Duell mit den bisher so glänzend aufspielenden Spaniern.

Drei Siege in einer EM-Vorrunde waren der deutschen Nationalmannschaft nur vor zwölf Jahren geglückt. Die Fans sangen schon bei den Spielen gegen Schottland (5:1) und Ungarn (2:0) vom Finale in Berlin. „Natürlich sollte jeder träumen dürfen“, sagte Tah. Am Ende sei es aber das Wichtigste, den Traum auch zu leben: „Bis Berlin haben wir noch harte Aufgaben vor uns.“