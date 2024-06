EM 2024: Deutschland-Spiel weckt schreckliche Erinnerungen bei Dänemark

Die Partie zwischen Deutschland und Dänemark muss für 24 Minuten unterbrochen werden, weil sich über Dortmund ein starkes Unwetter zusammengezogen hat. Die Dänen fühlen sich an ein schlimmes Ereignis erinnert.

Eigentlich hatten die Wetterexperten tagsüber noch die Situation beruhigt, als sie das Unwetter in Dortmund erst für 23.30 Uhr prognostizierten. Doch nach 30 Minuten in der EM-Achtelfinalpartie zwischen Deutschland und Dänemark knallte es plötzlich heftig. Blitz und Donner waren direkt über dem Signal Iduna Park angekommen und sogar in der TV-Übertragung deutlich zu hören und zu sehen.