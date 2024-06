Pressestimmen zum DFB-Start: "Deutschland beängstigt Europa von Tag eins"

Der traumhafte Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in die EM sorgt für ein lautes Medienecho. In Spanien und Italien wird schon gezittert.

Der traumhafte Auftakt der deutschen Nationalmannschaft in die EM sorgt für ein lautes Medienecho. In Spanien und Italien wird schon gezittert.

Der Kracher-Auftakt der deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM sorgt für Aufsehen in Europa. In England zollt die Presse dem Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann viel Respekt, in Italien und Spanien geht die Angst um.