EM 2024: DFB-Star Rüdiger angeschlagen - Das sagt Nagelsmann

Dem DFB-Team droht mit Blick auf das Achtelfinale der EM eventuell ein weiterer Ausfall. Unmittelbar nach dem Schlusspfiff gegen die Schweiz setzte sich Antonio Rüdiger auf den Rasen und fasste sich mit verzerrter Miene an den rechten Oberschenkel.

„Antonio hat leider ein bisschen Probleme im Oberschenkel, wo wir nicht genau wissen, was rauskommt. Mal gucken, ob das hoffentlich nichts Schlimmeres ist“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem 1:1 seines Teams in der ARD .

Nagelsmann lobt Schlotterbeck

Dem in der 61. Minute für den schon verwarnten Tah eingewechselten BVB-Verteidiger bescheinigte der Bundestrainer eine gute Leistung. „Nico kam in einer vollen Druckphase rein, hat super verteidigt. Also, kein Problem“, sah sich Nagelsmann für die K.o.-Phase gewappnet.