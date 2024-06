EM 2024: Die Zuordnung der Gruppendritten im Achtelfinale

von SPORT1 26.06.2024 • 11:04 Uhr Neben den sechs Gruppensiegern und Gruppenzweiten qualifizieren sich bei der EM noch vier Gruppendritte für das Achtelfinale. Welche Teams dann im Achtelfinale aufeinandertreffen, wird in einem komplizierten Modus ermittelt.

Bei der EURO 2024 ziehen die besten 16 Mannschaften aus der Vorrunde die K.o.-Runde ein, die mit dem Achtelfinale beginnt. Neben den sechs Gruppensiegern und Gruppenzweiten qualifizieren sich bei der EM noch vier Gruppendritte für das Achtelfinale.

{ "placeholderType": "MREC" }

Von den sechs Gruppendritten kommen also vier weiter und nur zwei müssen vorzeitig die Heimreise antreten. Doch wie werden die vier für das Achtelfinale qualifizierten Teams ermittelt und welchen Gegnern werden sie zugeteilt? Die UEFA hat sich dazu einen sehr komplexen Modus ausgedacht.

Die Niederländer ziehen als Gruppendritter ins Achtelfinale ein

Einfach ist es in der deutschen Gruppe A. Das DFB-Team trifft als Gruppensieger auf den Zweiten der Gruppe C - das ist Dänemark. Komplizierter wird es dagegen bereits für die Spanier, die als Sieger der Gruppe B noch bis Mittwochabend auf ihren Gegner warten müssen.

EM 2024: So ist der Stand bei den Gruppendritten

Die Niederlande und Slowenien haben sich als erste Gruppendritte bei der EM 2024 sicher fürs Achtelfinale qualifiziert. Durch das 2:3 gegen Österreich rutschte die Elftal in Gruppe D zwar noch ab, ist mit vier Punkten schon sicher unten den vier besten Gruppendritten vertreten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Slowenien ertrotzte sich mit einem 0:0 gegen England in Gruppe C auch das dritte Remis und ist nicht mehr von den ersten vier Plätzen in der Tabelle der Gruppendritten zu verdrängen.

Ungarn (3 Punkte, -3 Tore) und Kroatien (2 Punkte, -3 Tore) können weder die Niederlande noch Slowenien überholen. Während Deutschlands Gruppengegner noch hoffen darf, ist Kroatien nach dem irren 1:1 von Italien in der 98. Minute im letzten Gruppenspiel jetzt endgültig raus.

EM 2024 Gruppendritte Tabelle – der aktuelle Stand

Tabelle der Gruppendritten Tore Punkte 1. Niederlande (3 Spiele) 4:4 4 2. Slowenien (3) 2:2 3 3. Slowakei (2) 2:2 3 4. Ungarn (3) 2:5 3 5. Kroatien (3) 3:6 2 6. Tschechien (2) 2:3 1

EM 2024: Gegen wen treten die vier besten Gruppendritten im Achtelfinale an?

Nach der Ermittlung der vier besten Gruppendritten werden diese nun in einem komplizierten Verteilungsschlüssel auf die noch nicht feststehenden Achtelfinals verteilt. Hierbei kommt es darauf an, aus welchen Gruppen die vier besten Gruppendritten ins Achtelfinale kommen. Nach aktuellem Stand sind die „Glücklichen Vier“ die Teams mit den Codes: A (Ungarn), C (Slowenien), D (Niederlande) und E (Slowakei).

Es gibt 15 verschiedene Konstellationen, wie die vier besten Gruppendritten für das EM 2024 Achtelfinale eingeteilt werden. Die UEFA hat vor dem Turnier festgelegt, dass die Sieger der Gruppen B, C, E und F gegen einen der Gruppendritten spielen. Durch das feststehende Aus der Kroaten bleiben aber nur noch fünf Konstellationen übrig. Da die Niederlande und Slowenien in jedem Fall zu den Top vier gehören, fallen weitere zwei Szenarien weg, es bleiben also nur noch drei Möglichkeiten.

{ "placeholderType": "MREC" }

Letzter EM-Gruppenspieltag: Drei Konstellationen für die Gruppendritten

Die folgende Tabelle zeigt die noch möglichen Zuordnungen nach den Spielen vom Mittwoch.

Die besten 3. Spanien England E Portugal A C D E 3. E Niederlande Slowenien Ungarn A C D F 3. F Niederlande Slowenien Ungarn C D E F 3. F 3. E Slowenien Niederlande

EM 2024: England im Achtelfinale gegen die Niederlande?