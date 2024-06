EM 2024: "Dieses Deutschland ist nicht so wild"

Die internationale Medien sehen im letzten EM-Gruppenspiel eine deutsche Mannschaft mit einer „gewissen Zerbrechlichkeit“ (Gazzetta dello Sport) . Für die L‘Equipe in Frankreich agierte die DFB-Elf „uninspiriert“, die Marca in Spanien frohlockte mit Blick auf ein mögliches Viertelfinale bereits: „Dieses Deutschland ist nicht so wild, wie sie es dargestellt haben.“

In der Schweiz trauert die Presse derweil dem knapp verpassten „Prestigesieg“ hinterher. Niclas „Füllkrug duscht die Nati in der Nachspielzeit eiskalt“, titelte der Blick. Für die NZZ war der Kopfball des eingewechselten Dortmunders ein Treffer „mitten ins Schweizer Herz“.

SCHWEIZ

ITALIEN

FRANKREICH

Le Monde: „Die Deutschen glaubten bis zum Schluss daran und wurden in den letzten Minuten belohnt. Granit Xhaka und seine Mannschaftskameraden werden es bedauern, dass sie den Sieg, den sie nach dem Tor von Dan Ndoye in der Tasche hatten, noch verschenkt haben.“

Le Parisien : „Hat die deutsche Mannschaft etwas zu sehr nachgelassen? Vielleicht, aber sie hat sich gut erholt. Nach zwei Siegen gegen Ungarn und Schottland war das Achtelfinale bereits sicher. Deutschland erkämpfte sich in der Nachspielzeit durch den unvermeidlichen Niclas Füllkrug ein Unentschieden gegen die Schweiz und behält damit den ersten Platz in der Gruppe A.“

SPANIEN

AS: „Das deutsche Wunder: Feuerwehrmann Füllkrug als Retter! Ein Tor des deutschen Stürmers in letzter Sekunde sichert den Gastgebern den Platz an der Spitze der Gruppe. Deutschland - der mögliche Gegner Spaniens in einem hypothetischen Viertelfinale.“