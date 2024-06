EM 2024: "Ein Weckruf" - Bellingham lässt in England Alarmglocken schrillen

Ernüchterung herrscht rund um Englands Team. Die „Hey Jude“-Gesänge in Anlehnung an den Beatles-Klassiker sind verhallt. Auch weil der nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Serbien so überschwänglich gefeierte Matchwinner Bellingham gegen Dänemark abtauchte - wie so viele in Gareth Southgates Mannschaft.