EM 2024: "Eine Frechheit!" TV-Experte Kramer zerlegt einen EM-Favoriten

von SPORT1 25.06.2024 • 18:15 Uhr TV-Experte Christoph Kramer kann mit der Leistung der Engländer bei der EM nichts anfangen und findet deutliche Worte.

Klare Worte von Christoph Kramer. Der Weltmeister von 2014 hat im „Copa TS“-Podcast zu den bisherigen EM-Leistungen der vermeintlichen Top-Nationen Stellung bezogen. „Frankreich hätte ich schlechter erwartet, als sie sind. N‘Golo Kanté verändert wirklich alles, von Statik, von Spielrhythmus, von allem. Über England haben wir lange genug geredet, das wird nix“, stellte er klar.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Die Belgier und Portugiesen verändern, vom Spielermaterial her, die Portugiesen sogar von ihrer Systematik, viel im Gegensatz zum ersten Spiel. Die Engländer spielen einfach so weiter. Man sieht, dass es eher schlechter als besser wird. Frankreich wird wieder weit kommen, ohne zu glänzen, weil sie diese defensive Art zu spielen gefunden haben.“

Kramer von den Engländern entsetzt

Dass der TV-Experte mit der Performance der Three Lions so gar nichts anfangen kann, machte er wenig später noch einmal mehr als deutlich. „Wir sollten nicht zu viele Augen auf die Engländer richten, weil ich die ganze Zeit sage, wie schlecht sie sind“, so Kramer.

„Und das sage ich aus tiefster Überzeugung, nicht, weil ich die Engländer bashen will, sondern weil ich finde, dass sie wirklich nicht gut spielen, mit dem, was sie anbieten von den Spielern her. Mit so einer guten Mannschaft darfst du nicht so spielen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Und weiter: „Wenn die jetzt Zweiter werden und wir spielen im Achtelfinale gegen die in Dortmund, dann kommt der Southgate vielleicht mal auf die Idee: Jetzt nimmt hier jeder seinen Mann und dann yalla. Die sind so gut und können jederzeit ein Tor schießen, weil sie individuell so gut besetzt sind. Aber was sie in den ersten beiden Spielen angeboten haben, ist eine Frechheit.“

Mit der Taktik der Engländer ist Kramer überhaupt nicht einverstanden. „Auf Strecke wird das auch nix, aber natürlich können sie in einem Spiel jedem weh tun“, ist sich der 33-Jährige sicher.