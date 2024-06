EM 2024: Figo traut Portugal den Titel zu

CR7 habe seit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien nicht mehr die Qualität, dem Team weiterzuhelfen, heißt es. Trotzdem bleibt die Strahlkraft des mittlerweile 39-Jährigen ungebrochen, wie sich auch beim Fan-Chaos in Gütersloh zeigte. Klar ist aber, dass er in sein letztes Turnier wird - ein Umbruch muss her.