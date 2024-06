Portugal bei der EM 2024: Kader, Trikot, Gruppe, Spiele, Stadien

So können Sie Portugal bei der EM 2024 live im TV und Stream verfolgen:

Ronaldo führt Star-Ensemble an

In welchen Stadien spielt Portugal?

Ihr Auftaktspiel bestreitet die portugiesische Nationalmannschaft am 18. Juni gegen Tschechien in der Red Bull Arena in Leipzig. Das zweite Spiel findet derweil am 22. Juni im Signal Iduna Park in Dortmund gegen die Türkei statt. Der dritte Gegner Georgien wartet wiederum am 26. Juni in der Veltins Arena in Gelsenkirchen.