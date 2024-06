EM 2024: Gellendes Pfeifkonzert für Belgien-Stars

Zum Ende der EM-Vorrundenpartie zwischen Belgien und der Ukraine ist es in Stuttgart zu bemerkenswerten Szenen gekommen - und zu einem offenen Bruch zwischen der belgischen Mannschaft und ihren Fans.

Was war passiert? Die Belgier, die sich mit dem 0:0 als Gruppenzweiter fürs Achtelfinale qualifizierten, hatten sich in den letzten Minuten des Spiels mehr als offensichtlich auf Ergebnisverwaltung verlagert.

Belgische Fans pfeifen eigenes Team aus

So kam es, dass Belgien-Star Kevin De Bruyne unter anderem zwei Eckbälle kurz ausführte, um möglichst viel Zeit von der Uhr zu nehmen, während seine Teamkollegen zu viert an der Mittellinie absicherten, statt den Weg in den gegnerischen Strafraum zu suchen.