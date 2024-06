EM 2024: Kevin De Bruyne geht für Belgien voran - "Gegenmittel gegen Lukakus Fluch"

Bis die ganz junge Generation in seine Fußstapfen tritt, dauert es noch ein paar Jährchen. Allzu viel Zeit bleibt aber auch dem mittlerweile 32-jährigen De Bruyne nicht mehr, die goldene Generation im belgischen Fußball mit dem ersehnten Titel zu krönen. Und nach dem krachenden Fehlstart gegen die Slowakei waren die Zweifel am ewigen Geheimfavoriten wieder lauter geworden.

De Bruyne krönt seine Topleistung

Gegen Rumänien ging der Mittelfeldstar von Manchester City in erster Linie mit seiner vorbildlichen Leistung voran. De Bruyne gewann die meisten Zweikämpfe auf dem Feld (12), spielte die meisten Pässe in die Angriffszone (23) und kein Spieler schloss häufiger ab (fünfmal). Mit seinem Tor in der 80. Minute veredelte er nicht nur seine eigene Leistung, sondern entschied letztlich auch das Spiel.

De Bruyne stärkt Lukaku

De Bruyne nun zusammen mit Lukaku Belgiens Topscorer

Am besten schon im letzten Gruppenspiel gegen die Ukraine am Mittwoch (ab 18 Uhr im LIVETICKER). Schließlich kann in der spannenden Gruppe E, in der alle vier Teams nach jeweils einem Sieg punktgleich sind, jedes Tor entscheidend sein.