EM-Achtelfinale: Dieser Kracher läuft nicht im Free-TV!

Die Gruppenspiele der EM 2024 sind beendet. Am Samstag startet die K.o.-Phase mit den Achtelfinal-Partien. Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Samstag auf Dänemark. Hier erfahren Sie, welche TV-Sender neben MagentaTV die Spiele im Free-TV übertragen.

Am Samstag stehen die ersten beiden Achtelfinal-Spiele der EM auf dem Programm. Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten K.o.-Duell des Turniers in Dortmund auf Dänemark (21.00 Uhr im LIVETICKER). Zuvor kommt es um 18.00 Uhr in Berlin zum Duell zwischen der Schweiz und Italien.