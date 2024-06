EM 2024: "Ich habe ein Problem damit" - Kroos-Brüder kritisieren deutsche Medien

Krise? Felix Kroos äußert Unverständnis

„Ich habe ein Problem damit, wenn schon in der ersten Halbzeit das Wort ‚Krise‘ fällt, oder der ‚Beginn einer Krise‘. Wenn von einer Krise gesprochen wird, nach zwei Spielen, in denen die Stimmung so entfacht wurde, damit habe ich ein großes Problem. Das verstehe ich einfach nicht.“

„Man soll über die Themen sprechen, die nicht so liefen, aber wenn es nur darauf abzielt, dann habe ich damit aus Fansicht ein Problem, weil ich die Stimmung haben will.“ So könne man sich immer noch ärgern, wenn „du rausfliegst und es scheiße läuft. Bis dahin soll man doch den Optimismus bewahren und die Euphorie mitnehmen.“

Extreme Steigerung des DFB-Teams

„Vergangenen November waren wir alle froh, dass diese EM in Deutschland stattfindet, weil wir wahrscheinlich nicht an der EM teilnehmen würden, wenn man sich hätte qualifizieren sollen. Es war aber trotzdem klar: Wir dürfen mitspielen, fliegen aber auf jeden Fall in der Gruppenphase raus“, so der langjährige Real-Profi.