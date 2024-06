EM 2024: Deutschland mit Reisestrapazen - doch andere trifft es härter

Für Deutschland ging es in der Gruppenphase nach München, Stuttgart und Frankfurt - und anschließend immer zurück ins Basecamp nach Herzogenaurach. Andere Mannschaften trifft es bei den Reisestrapazen deutlich härter.

„Es ist immer gut, wenn man nicht zu viel im Bus oder Zug sitzt, um zu viele Reisekilometer in den Beinen zu haben“, unterstrich Bundestrainer Julian Nagelsmann auf SPORT1 -Nachfrage die Bedeutung kurzer Wege.

Während manche Teams innerhalb weniger Minuten an den jeweiligen Stadien sind, ist es für andere ein längerer Trip.

SPORT1 vergleicht die Reisekilometer vom Quartier zum Spielort (einfach), die die Nationen in der Gruppenphase zurücklegen müssen.

Spanien ist Reise-Europameister

Spanien ist in dieser Kategorie einsamer Spitzenreiter. Der dreimalige Europameister hat durch die Wahl des Quartiers in Donaueschingen (Baden-Württemberg) in Bezug auf die jeweilige Anreise keinen optimalen Standort.