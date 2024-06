EM 2024: Kane entscheidet Krimi nach Bellingham-Wahnsinn

England stand ganz kurz vor dem EM-Aus - doch dann rettete Jude Bellingham sein Team mit einem spektakulären Fallrückzieher! Harry Kane führte sein Team in der Verlängerung ins Viertelfinale

Fußball-Dama in Gelsenkirchen! Jude Bellingham hat das englische Team wenige Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit aus dem größten Schamassel befreit und ein sensationelles Achtelfinal-Aus abgewendet.

Es lief die letzte Minute der Nachspielzeit im Achtelfinal-Duell zwischen den Three Lions und der Slowakei, als der Star von Real Madrid zum Fallrückzieher ansetzte und den Ball zum 1:1 in die Maschen knallte.

Der Ausgleich in der 95. Minute war laut Datendienstleister opta Englands spätestes Tor in der regulären Spielzeit bei einer Europameisterschaft und wurde mit dem ersten Torschuss seiner Mannschaft im Spiel erzielt.

Ivan Schranz hatte bereits in der 25. Minute Englands schläfrige Hintermannschaft mit einem präzisen Schuss ins linke untere Eck bestraft - diesem Rückstand lief der Favorit bis zum Ende der Nachspielzeit hinterher.

England im Viertelfinale gegen die Schweiz

Dank Bellinghams spektakulärem Ausgleich rettete sich das Team von Gareth Southgate in die Verlängerung, in der England zum ersten Mal in diesem EM-Turnier zumindest ansatzweise seine Klasse zeigte.