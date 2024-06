ZDF-Duo knöpft sich Bellingham vor!

Alle Welt feiert Jude Bellingham nach seinem Sensationstor gegen die Slowakei. Allerdings findet Christoph Kramer beim Real-Star das Haar in der Suppe - und was für eines!

Mit seinem sensationellen Treffer in der Nachspielzeit hat sich Jude Bellingham schon mit seinen 21 Jahren einen Platz in Englands Fußballgeschichte gesichert.

Der Fallrückzieher des Real-Stars hielt die Three Lions im EM-Achtelfinale gegen die Slowakei beinahe in letzter Sekunde im Spiel und ermöglichte die Verlängerung. Dank des Treffers von Harry Kane (91.) zum 2:1-Endstand stand am Ende der Einzug ins Viertelfinale fest.