EM 2024: Kroos lässt Spanier nach furiosem DFB-Auftakt betteln

Noch maximal sechs Spiele hat Toni Kroos vor sich , bevor der Chefstratege der deutschen Nationalmannschaft seine Fußballschuhe für immer an den Nagel hängt. Nach der phänomenalen Vorstellung im EM-Auftaktspiel gegen Schottland dürfte sein nahendes Karriereende für einige Fans zu früh kommen. Speziell in Spanien will man den Mittelfeldstar jetzt offenbar umstimmen.

Rekordzahlen für die Ewigkeit

Kein Wunder also, dass der Ex-Madrilene besonders in Spanien förmlich angebettelt wird, seine Entscheidung noch einmal zu überdenken. So schreibt die spanische Sportzeitung Marca noch am Abend nach Abpfiff des EM-Eröffnungsspiels: „Kroos, denk darüber nach: Geh noch nicht, bitte geh nicht!“