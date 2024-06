Toni Kroos gibt Einblick in Zukunftspläne

Toni Kroos hat einen Einblick in seine Zukunftspläne nach seinem Karriereende als aktiver Fußballer bei Real Madrid gegeben. „Ich werde die Toni-Kroos-Akademie für Nachwuchsfußballer in Madrid weiter ausbauen“, erklärte der Weltmeister in einem Interview mit dem kicker: „Ab September startet auch die Icon League, die ich mit Elias Nerlich gegründet habe.“