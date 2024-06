EM 2024: Neue Entwicklung bei Rüdiger vor DFB-Achtelfinale gegen Dänemark

Antonio Rüdiger kann offenbar doch mitmischen im EM -Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Dänemark am Samstag (ab 21 Uhr, ZDF/MagentaTV und im Liveticker ).

Der Innenverteidiger, der sich beim abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz (1:1) eine Zerrung des rechten hinteren Oberschenkels zugezogen hatte, machte am Freitag auf dem Trainingsplatz in Herzogenaurach zunächst Übungen mit dem Ball, nachdem der Champions-League-Sieger von Real Madrid am Mittwoch nur individuell trainiert und allein eine Laufeinheit absolviert hatte.