EM 2024: Portugal - Tschechien live im TV, Stream und Ticker

von SPORT1 18.06.2024 • 18:17 Uhr Mit der Partie Portugal gegen Tschechien endet am Dienstag der 1. Spieltag der EM in Deutschland. So können Sie das Spiel in Leipzig live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Portugal und Tschechien beschließen am Dienstag, den 18. Juni, den 1. Spieltag der EM 2024 in Deutschland. In Leipzig treffen beide Teams in der Gruppe F um 21.00 Uhr aufeinander.

Portugal geht als klarer Favorit in die Gruppe F, weitere Gegner sind dort die Türkei und Georgien, die am Dienstag bereits um 18.00 Uhr in Dortmund ihr EM-Auftaktspiel bestreiten.

EM 2024 live: So können Sie Portugal - Tschechien heute live verfolgen:

TV: ARD und Magenta TV

Stream: Magenta Sport und sportschau.de

Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

EM 2024: Portugal zählt zum Favoritenkreis

Die „Seleção“ zählt wie bei den vergangenen EM-Endrunden zum erweiterten Favoritenkreis im Rennen um den EM-Titel. Das Hauptaugenmerk liegt bei den Portugiesen wie gewohnt auf Superstar Cristiano Ronaldo, der vor seiner sechsten EM-Teilnahme steht. „Es gibt immer dieses Kribbeln im Bauch, besonders am Tag vor dem Spiel“, sagte der 39-Jährige.

2004 hatte der Ausnahmestürmer in der Heimat seine erste EURO gespielt, 2016 gewann Portugal in Frankreich erstmals den Titel - Ronaldo musste im Finale allerdings früh verletzt vom Feld. Bei der letzten Endrunde scheiterte Portugal im Achtelfinale an Belgien (0:1). In Deutschland will er nun am nächsten Triumph bis zum Ende mitarbeiten.

EM 2024: Ronaldo jagt Rekord

Der Stürmer jagt indes einen weiteren Rekord. Trifft er im Turnierverlauf, dann steigt Ronaldo zum ältesten Torschützen der EM-Geschichte auf. Noch hält der Österreicher Ivica Vastic diese Marke, 2008 traf er mit 38 Jahren und 257 Tagen.

Voraussichtliche Aufstellungen:

Portugal: Diogo Costa - Antonio Silva, Pepe, Ruben Dias - Diogo Dalot, Joao Cancelo - Joao Palhinha - Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Felix - Cristiano Ronaldo

Diogo Costa - Antonio Silva, Pepe, Ruben Dias - Diogo Dalot, Joao Cancelo - Joao Palhinha - Bruno Fernandes - Bernardo Silva, Joao Felix - Cristiano Ronaldo Tschechien: Stanek - Zima, Holes, Krejci - Coufal, Soucek, D. Jurasek - Barak, Provod - Schick, Kuchta

Tschechien scheitert 1996 im Finale an Deutschland

Tschechien scheiterte bei der EM 2021 erst im Viertelfinale gegen Dänemark (1:2). Das beste Ergebnis der Tschechen bei einer EM war das Finale 1996, das man durch ein Golden Goal von Oliver Bierhoff gegen Deutschland verlor.

Portugal - Tschechien bei der EM 2024: Bilanz der beiden Teams

Portugal und Tschechien traten bislang 14 Mal gegeneinander an. Sieben Mal siegten die Portugiesen, vier Mal trugen sich die Tschechen in die Siegerlisten ein. Mit 12:16 fällt das Torverhältnis ebenfalls zugunsten Portugals aus. Zuletzt standen sich die beiden Mannschaften am 24. September 2022 im Rahmen der Nations-League-Gruppenphase auf dem Rasen gegenüber. Damals konnte die „Seleção“ deutlich mit 4:0 gewinnen.