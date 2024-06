EM 2024: Rangnick schimpft nach Österreich-Pleite über Schiedsrichter

„Die entscheidende Szene war zwei Minuten davor, als wir selbst die Riesenchance zum 1:0 hatten“, sagte Rangnick in der ARD. In besagter Situation hatte Christoph Baumgartner alleine vor Mike Maignan die Führung auf dem Fuß. Der Leipziger versuchte, den Ball an Frankreichs Keeper vorbeizuspitzeln, aber Maignan war noch entscheidend mit dem Fuß dran - der Ball segelte knapp am Pfosten vorbei (36.).