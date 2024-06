EM 2024: Bayern-Legende wird zum Architekten eines Fußball-Wunders

Willy Sagnol schreibt als Trainer der georgischen Nationalmannschaft Geschichte. Bei der Europameisterschaft in Deutschland marschiert sein Team ins Achtelfinale. Für Sagnol ist es ein traumhaftes Comeback.

Europa ist bei der EM in Feierlaune. Vor allem kleine Nationen wie Georgien, Rumänien, Slowenien oder die Slowakei begeistern die Fans mit ihrem mutigen Auftritten, die jüngst mit dem Einzug ins Achtelfinale des Turniers belohnt wurden.

Für die Georgier ist das schon bei der ersten Teilnahme an einem großen Turnier der größte Erfolg der Verbandsgeschichte. Einer der Architekten dieses Fußballmärchens ist der ehemalige Bayern-Star Willy Sagnol.

Nach Trainerstationen in der französischen U21-Nationalmannschaft, bei Girondins Bordeaux und als Co-Trainer von Carlo Ancelotti beim FC Bayern verschwand Sagnol vier Jahre lang von der Bildfläche.

„Wie es abgelaufen ist, das war nicht mehr der FC Bayern, den ich kannte. Eine Trennung lief in diesem Verein immer mit Stil ab, bei mir war das leider nicht so“, kritisierte Sagnol nach seinem Bayern-Aus im Jahr 2017 bei SPORT1 und erklärte: „Ich war traurig und irritiert.“

2021 heuerte der Franzose schließlich als Nationaltrainer Georgiens an und erarbeitete sich nach mehr als drei Jahren harter Arbeit längst die Wertschätzung, die er bei seinem „Herzensverein“ noch vermisst hatte.

Über Umwege qualifizierte sich Georgien nach Platz vier in der Qualifikation für die Europameisterschaft. Im Elfmeterschießen gegen Griechenland sorgte die Elf von Sagnol in den Playoffs für die erste Überraschung, ehe das Märchen in der Gruppenphase nicht mehr aufzuhalten war.