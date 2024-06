EM 2024: Schottland - Schweiz live im TV, Stream und Ticker

In der deutschen Gruppe A treffen am 2. Spieltag der EM Schottland und die Schweiz aufeinander. Alle Infos zur Übertragung der Partie im TV sowie im Stream und Ticker erhalten Sie hier.

Am Mittwoch (19. Juni) startet die EM in Deutschland in ihren 2. Spieltag. Auch die deutsche Gruppe A greift direkt ins Geschehen ein. In Köln trifft Deutschlands Auftaktgegner Schottland um 21.00 Uhr auf die Schweiz. Bereits um 18.00 Uhr treffen in Stuttgart das DFB-Team und Ungarn aufeinander.