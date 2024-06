EM 2024: Spanien - Italien LIVE im TV, Livestream und Ticker

Die EM-Gruppe B beendet am Donnerstag den 2. Spieltag. In Gelsenkirchen findet der Kracher zwischen Spanien und Italien statt. Hier wird die Begegnung der EM 2024 live im TV und Stream übertragen.

Die EM-Gruppe B beendet am Donnerstag den 2. Spieltag. In Gelsenkirchen findet der Kracher zwischen Spanien und Italien statt. Hier wird die Begegnung der EM 2024 live im TV und Stream übertragen.

Zum Abschluss des 2. Spieltags in der Gruppe B bei der EURO 2024 kommt es zum Klassiker zwischen Spanien und Italien. Beide treffen am Donnerstag (20. Juni) um 21.00 Uhr in Gelsenkirchen aufeinander.