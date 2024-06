EM 2024: Tränen-Drama um Oranje-Star!

Die Niederlande verlieren ihr letztes Gruppenspiel gegen Österreich, ein Oranje-Star wird schon in der ersten Halbzeit ausgewechselt - jedoch nicht verletzungsbedingt. Dem 25-Jährigen kommen sogar die Tränen.

Ein Spiel zum Vergessen für Joey Veerman! Der Niederländer hat mit seinem Team das dritte Gruppenspiel gegen Österreich mit 2:3 (0:1) verloren und wurde bereits in der 35. Minute ausgewechselt. Das lag allerdings nicht an einer Verletzung, sondern an seiner Leistung.