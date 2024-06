EM 2024: "Wofür haben wir einen Thomas Müller dabei?"

Nach dem letzten deutschen EM-Gruppenspiel gegen die Schweiz setzt Trainer-Legende Ewald Lienen zur Kritik in Richtung unzähliger DFB-Stars an.

„Die beiden waren überhaupt nicht gut. Ich weiß nicht, was mit denen los war“, erklärte der 70-Jährige in seiner EM-Kolumne bei ntv . So hätten sie „fast nur Foul gespielt, haben geschoben, gedrängt, gezerrt, haben ihre Gegenspieler umgerannt oder haben sie umgehauen. Man hätte sicher nicht alles pfeifen müssen, aber sie haben wirklich viel Foul gespielt. Und dann kommt der Schlotterbeck (Nico, Anm.d.Red . ) rein und setzt das fort“, echauffierte sich Lienen weiter.

Lienen kritisiert DFB-Team

Florian Wirtz könne dies zwar auch, tut das aber eher, „um zu passen oder zu flanken, nicht für die Tiefe. Ich wiederhole mich und wiederhole mich, aber es bleibt eben so, dass wir in dieser Formation gegen die großen Mannschaften keine Chance haben. Und das weder defensiv noch offensiv“, findet Lienen klare Worte.

„Wofür haben wir einen Thomas Müller dabei?“

Lienen zeigte sich auch von Julian Nagelsmanns Wechseln gegen die Schweiz ein wenig verwundert. „Worum geht es dem Bundestrainer? Darum, dass er das Spiel unbedingt noch drehen will, oder um Spielpraxis für den Kader? In solch einem Moment frage ich mich, wofür wir einen Thomas Müller dabeihaben“, fragte Lienen. Müller sei „seit Jahren ein Phänomen, gerade in solchen Situationen, da ist er immer am wertvollsten.“