EM-Kolumne: Bayerns Angst vor guten Musiala-Leistungen

Auf ihrer gemeinsamen Pressekonferenz diese Woche ging es darum, ob sie nicht auch Lust hätten, für den gleichen Klub zu spielen. Florian Wirtz lächelte und dribbelte, fast meisterlich, um eine allzu konkrete Antwort herum: „Wir sind beide noch in unseren Vereinen und fühlen uns auch sehr wohl.“

Aufmerksamen Beobachtern blieb das „noch“ im Gehör. Es war wohl positioniert. Denn auch Florian Wirtz weiß, dass seine Uhr in Leverkusen tickt. Alle (!) europäischen Superklubs hätten ihn gerne, der Meisterkicker kann sich seinen kommenden Arbeitgeber aussuchen.

Was Gündogan zum Verhängnis wird

Im nächsten Sommer, das hört man in Leverkusen, sei der größte Transfer der Vereinsgeschichte nicht mehr zu verhindern. 150 Millionen Euro haben sie als Preisschild schon mal benannt.

So sehr sein Vater und Berater Hans die Beziehung zum FC Bayern auch pflegt, so freundlich er mit den Verantwortlichen immer wieder spricht, so unwahrscheinlich ist ein Wirtz-Wechsel zu den Bayern. Und damit die Realisierung des Traum-Duos Wirtz/Musiala.